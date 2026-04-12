Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Caixa Econômica Federal é considerada a maior instituição financeira social do país, sobretudo por atuar como a principal responsável pela execução de políticas públicas.

Afinal, vale lembrar que uma das incumbências do banco inclui a administração e distribuição de diversos benefícios sociais do país, como o Bolsa Família, que atende mais de 18 milhões de famílias, e o Pé-de-Meia, destinado a estudantes matriculados no ensino público.

Inclusive, beneficiários do programa de incentivo financeiro-educacional devem se lembrar que, em algumas semanas, a segunda parcela do Pé-de-Meia será disponibilizada pela Caixa por meio da poupança social digital aberta automaticamente pelo banco.

O montante, equivalente a R$ 200, corresponde ao Incentivo-Frequência, um dos principais pagamentos do programa, que concede o valor mensalmente aos alunos que atingem, no mínimo, 80% de frequência escolar.

De acordo com o calendário oficial do Pé-de-Meia, os depósitos da segunda parcela começarão a ser efetuados a partir do dia 27 de abril e chegarão ao fim no dia 4 de maio, sendo escalonados com base no mês de nascimento dos estudantes.

Calendário do Pé-de-Meia em 2026: confira as datas dos pagamentos que serão efetuados pela Caixa

Assim como ocorre em outros programas sociais, o Pé-de-Meia também teve seu calendário completo definido previamente, a fim de garantir maior previsibilidade aos beneficiários. Dessa forma, conforme divulgado, os valores mensais serão depositados pela Caixa nas seguintes datas:

3ª parcela: 25/5 a 1º/6/26​

25/5 a 1º/6/26​ 4ª parcela: 29/6 a 6/7/26​

29/6 a 6/7/26​ 5ª parcela: 24 a 31/8/26​

24 a 31/8/26​ 6ª parcela: 21 a 28/9/26​

21 a 28/9/26​ 7ª parcela: 19 a 26/10/26​

19 a 26/10/26​ 8ª parcela: 23 a 30/11/26​

23 a 30/11/26​ 9ª parcela: 21 a 28/12/26​

21 a 28/12/26​ 10ª parcela: 25/1 a 1º/2/27​

Além de estarem matriculados no ensino médio regular da rede pública, estudantes interessados em receber o Pé-de-Meia precisam ter entre 14 e 24 anos, integrar famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e confirmar que suas informações estão corretas no sistema.