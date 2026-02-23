A partir desta semana, um extenso grupo de brasileiros poderá ter acesso a um depósito de R$ 1 mil que será efetuado pela Caixa Econômica Federal até o dia 5 de março.

Trata-se de uma parcela do chamado “Incentivo-Conclusão” do programa Pé-de-Meia, que concede o valor a estudantes do Ensino Médio que concluíram o ano letivo. Assim como os demais pagamentos da iniciativa, o montante será depositado na poupança social aberta em nome do estudante.

Todavia, é importante destacar que os saques são limitados, uma vez que o Incentivo-Conclusão só pode ser sacado após a formatura do 3º ano. Sendo assim, estudantes que concluíram apenas os dois primeiros períodos do Ensino Médio ainda não terão acesso ao valor.

Apesar disso, em todos os casos, ainda será possível acompanhar o depósito por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC), ou do Caixa Tem, a fim de confirmar se o valor foi creditado corretamente.

Alunos concluintes terão acesso a saque de quase R$ 10 mil

Além do Incentivo-Conclusão, o Pé-de-Meia ainda fornece aos alunos diversos outros pagamentos adicionais, como o Incentivo-Matrícula, que é depositado assim que a matrícula do estudante é confirmada no início do ano letivo, e o Incentivo-Enem, destinado aos concluintes que comparecerem aos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Juntos, os pagamentos rendem um pagamento anual de R$ 400 pelo Pé-de-Meia. Além disso, há ainda o Incentivo-Frequência, que é pago mensalmente a alunos que mantêm, no mínimo, 80% de frequência nas aulas e rende, até o fim de cada ano letivo, cerca de R$ 1.800 adicionais.

Caso todos os valores destacados permaneçam acumulados até o término do Ensino Médio, estima-se que os alunos concluintes poderão contar com mais de R$ 9 mil em sua poupança, o que resultará em um saque significativamente mais substancial.