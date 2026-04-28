Desde o início do ano, diversos trabalhadores de carteira assinada têm garantido um valor adicional em seu orçamento mensal, tendo em vista que o Ministério do Trabalho (MTE) segue disponibilizando os montantes referentes ao Abono Salarial de 2026.

Entretanto, embora o órgão já esteja se preparando para disponibilizar os lotes que beneficiarão os nascidos entre maio e junho, alguns empregados enfrentaram problemas para ter acesso ao pagamento anterior, que foi liberado no dia 15 de abril.

Só que, conforme divulgado pelo portal Metrópoles, a Caixa Econômica Federal resolveu a situação nesta semana, tendo liberado aos nascidos nos meses de março de abril um novo lote residual do abono na segunda-feira (27).

O montante, que pode chegar ao valor de um salário mínimo (R$ 1.621), foi destinado principalmente a trabalhadores que tiveram algum problema no processamento dos dados e entraram com um recurso administrativo até o dia 31 de março.

Vale lembrar que a Caixa é responsável apenas pelo pagamento do Programa de Integração Social (PIS), que atende trabalhadores da iniciativa privada. Funcionários públicos, por sua vez, recebem os depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pelo Banco do Brasil.

Abono salarial de 2026: confira as datas de saque do valor nos bancos

Em dezembro do ano passado, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) estabeleceu que os depósitos do Abono Salarial passariam a ocorrer no dia 15 de cada mês. Dessa forma, os próximos pagamentos poderão ser sacados nos bancos nas seguintes datas:

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

15 de maio Nascidos em julho e agosto: 15 de junho

15 de junho Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

É importante destacar que os pagamentos de 2026 são exclusivos para trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias (consecutivos ou não) durante o ano-base de 2024 e possuam essas informações atualizadas no sistema eSocial.