O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), em conjunto com a Caixa Econômica Federal, tornou público o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de novembro de 2025.

As informações incluem as datas exatas em que os repasses serão realizados, conforme o Número de Identificação Social (NIS), além dos valores que os beneficiários devem receber.

O programa, que atualmente atende mais de 19 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, segue com as diretrizes atualizadas para este penúltimo mês do ano.

Calendário com todos os pagamentos do Bolsa Família em novembro foi divulgado

A logística dos pagamentos continua sendo escalonada. Isso significa que os depósitos não são feitos todos de uma vez, mas sim de forma gradual ao longo de dias úteis, de acordo com o último número do NIS de cada titular do benefício.

Essa estratégia tem como objetivo evitar congestionamentos nas agências da Caixa e nas casas lotéricas, além de garantir maior organização no repasse dos recursos.

Em novembro, o pagamento do Bolsa Família começa no dia 17, uma segunda-feira, para quem tem NIS terminado em 1.

No entanto, como já é praxe, quando a data cai numa segunda-feira, há possibilidade de antecipação para o sábado anterior, o que neste caso significa que os depósitos para esse grupo podem começar já no dia 15.

O cronograma se estende até o dia 28, sexta-feira, quando serão liberados os valores para os beneficiários com NIS final 0.

Veja a seguir a tabela com todas as datas de pagamento do Bolsa Família em novembro de 2025:

Final do NIS Data do Pagamento 1 17/11 (ou 15/11 antecipado) 2 18/11 3 19/11 4 20/11 5 21/11 6 24/11 (ou 22/11 antecipado) 7 25/11 8 26/11 9 27/11 0 28/11

Pagamentos do Bolsa Família em novembro

Têm direito ao benefício as famílias com renda mensal per capita de até R$ 218, desde que estejam registradas no Cadastro Único.

Além disso, é necessário cumprir exigências como a vacinação em dia, frequência escolar de crianças e adolescentes, e acompanhamento pré-natal para gestantes.

O valor mínimo garantido por família é de R$ 600, podendo chegar a cifras maiores com os adicionais previstos: R$ 150 por criança de até 6 anos, e R$ 50 para gestantes, lactantes e jovens entre 7 e 18 anos.

Com esses acréscimos, o valor médio por lar gira em torno de R$ 685.

Os valores podem ser acessados diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, ou sacados nas agências da Caixa, terminais de autoatendimento e unidades lotéricas.