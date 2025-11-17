Os pagamentos de novembro do Bolsa Família começaram oficialmente na última sexta-feira, dia 14, com a liberação dos repasses para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

A antecipação deste início, em comparação com os meses anteriores, ocorreu por conta do feriado nacional da Consciência Negra, no dia 20 de novembro.

A alteração no calendário tradicional tem gerado dúvidas entre as famílias cadastradas, especialmente sobre quem recebe nesta semana de 17 a 21 de novembro.

Calendário do Bolsa Família desta semana: veja quem recebe quais valores

Normalmente, o programa realiza os depósitos nos dez últimos dias úteis do mês, seguindo a ordem do dígito final do NIS de cada beneficiário.

Contudo, em novembro, o feriado de 20 de novembro, que neste ano cai em uma quinta-feira, levou a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) a anteciparem os repasses.

A medida busca evitar congestionamentos no sistema e garantir que todas as famílias recebam seus recursos sem atrasos.

Durante esta semana, os pagamentos seguem a seguinte ordem: no dia 17, segunda-feira, recebem os beneficiários com NIS final 2, sendo que o valor já estará disponível desde o sábado anterior, dia 15, por conta da política de antecipação quando a data prevista cai numa segunda.

No dia 18, terça-feira, o crédito vai para os que têm NIS final 3. Na quarta-feira, 19, é a vez do grupo com NIS terminado em 4. Na sexta, dia 21, recebem aqueles com NIS final 5, já que na quinta, feriado, não há repasses.

Confira abaixo o calendário completo de novembro do Bolsa Família:

Final do NIS Data do Pagamento 1 14/11 (sexta) 2 17/11 (disponível desde 15/11, sábado) 3 18/11 (terça) 4 19/11 (quarta) 5 21/11 (sexta) 6 24/11 (disponível desde 22/11, sábado) 7 25/11 (terça) 8 26/11 (quarta) 9 27/11 (quinta) 0 28/11 (sexta)

Quem recebe o Bolsa Família, valores e onde?

Podem receber o Bolsa Família todas as famílias com cadastro atualizado no CadÚnico e renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

O valor mínimo garantido é de R$ 600 por núcleo familiar. Há também benefícios extras: R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 para gestantes, lactantes e jovens entre 7 e 18 anos. Bebês de até seis meses garantem um adicional de R$ 50 temporário.

Os valores são depositados automaticamente no aplicativo Caixa Tem. A movimentação pode ser feita digitalmente, mas também é possível sacar os recursos em caixas eletrônicos, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.