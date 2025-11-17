Os pagamentos de novembro do Bolsa Família começaram oficialmente na última sexta-feira, dia 14, com a liberação dos repasses para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.
A antecipação deste início, em comparação com os meses anteriores, ocorreu por conta do feriado nacional da Consciência Negra, no dia 20 de novembro.
A alteração no calendário tradicional tem gerado dúvidas entre as famílias cadastradas, especialmente sobre quem recebe nesta semana de 17 a 21 de novembro.
Calendário do Bolsa Família desta semana: veja quem recebe quais valores
Normalmente, o programa realiza os depósitos nos dez últimos dias úteis do mês, seguindo a ordem do dígito final do NIS de cada beneficiário.
Contudo, em novembro, o feriado de 20 de novembro, que neste ano cai em uma quinta-feira, levou a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) a anteciparem os repasses.
A medida busca evitar congestionamentos no sistema e garantir que todas as famílias recebam seus recursos sem atrasos.
Durante esta semana, os pagamentos seguem a seguinte ordem: no dia 17, segunda-feira, recebem os beneficiários com NIS final 2, sendo que o valor já estará disponível desde o sábado anterior, dia 15, por conta da política de antecipação quando a data prevista cai numa segunda.
No dia 18, terça-feira, o crédito vai para os que têm NIS final 3. Na quarta-feira, 19, é a vez do grupo com NIS terminado em 4. Na sexta, dia 21, recebem aqueles com NIS final 5, já que na quinta, feriado, não há repasses.
Confira abaixo o calendário completo de novembro do Bolsa Família:
|Final do NIS
|Data do Pagamento
|1
|14/11 (sexta)
|2
|17/11 (disponível desde 15/11, sábado)
|3
|18/11 (terça)
|4
|19/11 (quarta)
|5
|21/11 (sexta)
|6
|24/11 (disponível desde 22/11, sábado)
|7
|25/11 (terça)
|8
|26/11 (quarta)
|9
|27/11 (quinta)
|0
|28/11 (sexta)
Quem recebe o Bolsa Família, valores e onde?
Podem receber o Bolsa Família todas as famílias com cadastro atualizado no CadÚnico e renda mensal de até R$ 218 por pessoa.
O valor mínimo garantido é de R$ 600 por núcleo familiar. Há também benefícios extras: R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 para gestantes, lactantes e jovens entre 7 e 18 anos. Bebês de até seis meses garantem um adicional de R$ 50 temporário.
Os valores são depositados automaticamente no aplicativo Caixa Tem. A movimentação pode ser feita digitalmente, mas também é possível sacar os recursos em caixas eletrônicos, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
