Alcançar um salário de cinco dígitos mensais é o sonho de muitos brasileiros. Embora pareça distante para a maioria, essa realidade é garantida por lei para algumas categorias profissionais que contam com pisos salariais elevados — uma verdadeira “canetada” que estabelece remunerações mínimas acima de R$ 10 mil.

Medicina segue no topo

Entre os profissionais mais bem pagos do país estão os médicos especialistas. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a média salarial ultrapassa R$ 14 mil. A carreira, no entanto, exige um longo caminho: graduação em Medicina, residência médica e especializações que podem levar até uma década de formação.

Carreiras jurídicas de prestígio

Juízes e promotores também figuram entre as profissões com maiores vencimentos. Responsáveis por interpretar e aplicar as leis, esses profissionais chegam a receber mais de R$ 20 mil mensais. Para ingressar na área, é necessário ser bacharel em Direito, ter aprovação na OAB e passar por rigorosos concursos públicos.

Engenharia e tecnologia em alta

Na área técnica, engenheiros de petróleo e gás podem ganhar de R$ 12 mil a R$ 30 mil, dependendo da experiência e do local de atuação. Já os diretores de tecnologia da informação (TI), cada vez mais valorizados com o avanço digital, recebem mais de R$ 15 mil mensais em grandes empresas.

Profissões de elite e altos investimentos

Outras carreiras também entram na lista dos salários mais robustos, como pilotos de aviação, dentistas especializados, diretores de marketing e engenheiros aeronáuticos. Todas exigem formação superior e, muitas vezes, especializações e certificações adicionais.

Investir em uma dessas profissões significa mais do que buscar altos ganhos: é trilhar um caminho de estudo, qualificação e dedicação contínua — um esforço que, para muitos, vale cada centavo da “canetada” salarial.