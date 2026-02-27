O cantor Manoel Gomes, que virou fenômeno nacional após o sucesso da música Caneta Azul, enfrenta hoje uma realidade bem diferente. Depois de faturar cerca de R$ 200 mil por mês em shows e contratos publicitários, o artista tenta se reerguer após perdas milionárias.

Segundo relatos de pessoas próximas, o cantor atualmente tem menos de R$ 30 mil disponíveis e está morando de favor na casa de um assessor, em São Paulo. A mudança para a capital paulista teria ocorrido sem que ele tivesse recursos suficientes sequer para custear hospedagem.

Acusações de desvio milionário

A crise financeira teria começado após a descoberta de um esquema que desviou valores altos das contas do artista. Em 2023, representantes confirmaram que aproximadamente R$ 7 milhões teriam sido retirados de diferentes contas bancárias. A suspeita recai sobre dois ex-empresários que gerenciavam a carreira dele.

O caso abalou não apenas as finanças, mas também a estrutura profissional construída após o sucesso repentino. Manoel viu a agenda de apresentações diminuir enquanto tentava esclarecer a situação.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tentativa de recomeço

Agora, o cantor busca reorganizar a vida pessoal e retomar a trajetória artística. Pessoas próximas afirmam que ele conta com apoio de amigos e tenta estruturar uma nova equipe para voltar ao mercado musical.