A cantora Anitta voltou a chamar atenção ao ter detalhes de sua fortuna e estilo de vida revelados. Aos 33 anos, a artista acumula um patrimônio estimado em cerca de R$ 500 milhões, consolidando-se como uma das figuras mais bem-sucedidas da música brasileira e internacional.

Nascida como Larissa de Macedo Machado, ela construiu sua carreira com estratégia e visão de negócios. Muito além dos palcos, transformou sua imagem em uma marca global, com receitas que vão desde shows e músicas até contratos publicitários e investimentos em diferentes áreas.

Parte desse sucesso também se reflete no padrão de vida da artista. Ela vive em uma mansão de aproximadamente 1.500 metros quadrados, localizada de forma discreta na Floresta da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel oferece uma vista privilegiada para a Pedra da Gávea e já foi cenário de produções da TV Globo.

A escolha da residência revela uma mudança no estilo de vida da cantora, que hoje prioriza privacidade e contato com a natureza. Diferente do início da carreira, marcado pela intensa exposição e rotina agitada, o espaço atual reflete um momento mais equilibrado e reservado, sem abrir mão do luxo e da sofisticação.

O segredo por trás do sucesso milionário

O crescimento financeiro de Anitta está diretamente ligado à forma como ela administra sua carreira. Diferente de muitos artistas, ela sempre teve participação ativa nas decisões estratégicas, o que contribuiu para ampliar seus ganhos e consolidar sua independência no mercado musical.

Além disso, a cantora apostou fortemente na internacionalização, levando sua música para novos públicos e mercados. Essa combinação de talento artístico com visão empresarial foi essencial para transformar sua trajetória em um verdadeiro império, colocando seu nome entre os mais influentes da indústria do entretenimento.