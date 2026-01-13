Moradores e frequentadores do Centro Histórico de Porto Alegre voltaram a demonstrar preocupação com a presença de roedores em áreas públicas da capital gaúcha. Nesta segunda-feira, imagens compartilhadas por seguidores da página Porto Alegre 24 Horas chamaram atenção ao mostrar uma grande quantidade de ratos circulando livremente pela Praça da Matriz, um dos espaços mais tradicionais da cidade.

Imagens mostram ratos em áreas de circulação

Os registros feitos no local mostram os animais andando entre os bancos e canteiros, justamente nos pontos onde pessoas costumam sentar para descansar ou circular diariamente. A cena gerou indignação e alerta nas redes sociais, principalmente pelo risco sanitário associado à presença de roedores em locais de grande fluxo de pedestres.

Relatos de quem passa com frequência pela praça indicam que o problema não é pontual. Segundo moradores da região, a presença de ratos tem sido recorrente e se intensificado ao longo dos últimos meses, afetando não apenas a Praça da Matriz, mas outros pontos do Centro Histórico.

Enchentes agravaram a situação na cidade

De acordo com especialistas e moradores, o cenário teria se agravado após as enchentes registradas em maio de 2024. As cheias alteraram o ambiente urbano, desalojaram animais e criaram condições favoráveis para a proliferação de roedores em diferentes bairros de Porto Alegre. Desde então, denúncias semelhantes passaram a surgir com mais frequência.

A combinação de resíduos acumulados, áreas alagadas e dificuldade de limpeza em algumas regiões contribui para o aumento da população de ratos, o que representa risco à saúde pública, devido à possibilidade de transmissão de doenças.

Como acionar o poder público

A orientação das autoridades municipais é que a população formalize as denúncias sempre que identificar focos de roedores. Os registros podem ser feitos pelo telefone 156, canal oficial da Prefeitura de Porto Alegre, responsável por encaminhar as demandas aos setores de limpeza urbana e controle de pragas.

A administração municipal reforça que as denúncias são fundamentais para mapear os pontos críticos da cidade e direcionar ações de higienização e desratização. Enquanto isso, moradores cobram medidas mais efetivas para evitar que cenas como as registradas na Praça da Matriz se tornem rotina em áreas centrais da capital.