Vitória, capital do Espírito Santo, foi reconhecida como a cidade mais inteligente do Brasil em 2025 ao ocupar o topo do Ranking Connected Smart Cities (CSC). O município alcançou 61,27 pontos na avaliação, superando grandes centros como Florianópolis, Niterói, São Paulo e Curitiba. O resultado reflete o avanço tecnológico e a qualidade dos serviços oferecidos à população, que colocaram a cidade como referência nacional.

Além do primeiro lugar geral, Vitória também foi a campeã da Região Sudeste e recebeu destaque entre os municípios com até 500 mil habitantes. A cidade ainda conquistou o prêmio Banco do Brasil – Experiência do Cidadão, que reconhece iniciativas voltadas para eficiência administrativa e atendimento público humanizado.

Tecnologias e conectividade como diferencial

Um dos pontos mais fortes da avaliação foi o setor de telecomunicações. Vitória atingiu cobertura integral de internet 5G em domicílios e registrou mais de 133 mil acessos à telefonia móvel. Outro indicador expressivo foi o volume de conexões de internet, que chegou a 39 mil acessos a cada 100 mil moradores, reforçando o avanço digital e a infraestrutura para inovação.

Avanços em educação e saúde

O desempenho também foi favorecido pelos investimentos em áreas essenciais. Na educação, houve ampliação das matrículas e crescimento no número de escolas em tempo integral. Na saúde, Vitória alcançou proporção de 701 médicos por 100 mil habitantes e chegou a 80% de escolas conectadas à banda larga, aproximando tecnologia e serviços assistenciais.

Reformas administrativas e impacto social

A prefeitura atribui o bom resultado às reformas implantadas a partir de 2021, que incluíram redução de cargos comissionados e corte de gastos considerados excessivos. Com o equilíbrio fiscal, a gestão ampliou programas sociais, acelerou o atendimento no sistema de saúde, fortaleceu políticas de alfabetização e contribuiu para a redução da violência. Entre os números mais expressivos está a queda superior a 60% nos casos de feminicídio, indicador que evidencia melhoria no bem-estar da população.