A busca por soluções inovadoras no setor de hospitalidade ganhou um novo capítulo no Japão. Hotéis de alto padrão começam a adotar uma tecnologia de higiene avançada que promete mudar a relação dos hóspedes com um hábito cotidiano: o banho. Trata-se de uma cápsula automatizada criada pela empresa Science Co., apresentada ao público durante a Expo Osaka 2025.

Batizada de Mirai Human Washing Machine, a novidade propõe uma experiência completa de limpeza corporal em apenas 15 minutos, utilizando microbolhas e uma fina névoa de água, dispensando o uso de sabonetes e outros produtos tradicionais.

Como funciona a cápsula de banho automatizado

O equipamento funciona em um sistema fechado, projetado para unir eficiência, conforto e sofisticação. Durante o processo, o usuário permanece acomodado dentro da cápsula, podendo assistir a vídeos ou ouvir música enquanto o ciclo acontece, o que transforma o banho em um momento de relaxamento.

Sensores internos regulam automaticamente a temperatura da água de acordo com o perfil do usuário, garantindo conforto térmico e uso racional de energia. A proposta inicial é que o equipamento seja instalado em hotéis de luxo em Osaka, como um serviço exclusivo voltado a hóspedes que buscam experiências diferenciadas.

Tecnologia pensada para conforto e cuidado com a pele

Avaliada em cerca de 2 milhões de reais por unidade, a cápsula terá produção limitada, com previsão de fabricação entre 40 e 50 exemplares. Um dos destaques do sistema é o uso de microbolhas, que realizam a limpeza da pele de forma suave e eficiente, reduzindo riscos de irritações e sendo uma alternativa interessante para pessoas com pele sensível.

Sustentabilidade e futuro do bem-estar

Outro ponto que chama atenção é o apelo ambiental. O sistema de recirculação de água foi desenvolvido para diminuir o consumo hídrico, ainda que os dados exatos de economia não tenham sido divulgados. A expectativa é que a tecnologia contribua para práticas mais sustentáveis em hotéis, spas e centros de bem-estar.

A chegada dessas cápsulas sinaliza uma nova fase no cuidado pessoal, unindo inovação japonesa, tecnologia de ponta e um conceito futurista de conforto que pode redefinir o luxo no setor hoteleiro.