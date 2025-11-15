

A passagem de Carlo Ancelotti pelo comando da Seleção Brasileira terminou com um marco importante: o Brasil conquistou pela primeira vez uma vitória sobre o Senegal, encerrando um ciclo sem triunfos diante dos senegaleses. Até então, a equipe havia apenas empatado em 2019 e perdido em 2023, carregando um incômodo histórico recente contra o adversário africano.

No amistoso realizado no Emirates Stadium, em Londres, a Seleção mostrou amplo domínio durante praticamente toda a partida. O time brasileiro controlou o ritmo desde o início, com organização no meio de campo e boa circulação de bola, resultado de um trabalho tático que Ancelotti vinha tentando consolidar nos últimos meses.

Os gols que definiram o confronto saíram ainda no primeiro tempo. Estêvão abriu o placar ao completar uma jogada construída por Casemiro, e o próprio volante, em seguida, ampliou a vantagem após uma cobrança de falta executada por Rodrygo. Além do triunfo, o Brasil colocou fim à longa sequência de 26 partidas sem derrotas do Senegal, superando mais um obstáculo que se arrastava.

Para Ancelotti, o resultado trouxe um significado especial. Sua breve estadia à frente da Seleção foi marcada por poucos jogos, mas o último deles entregou uma atuação sólida, um desempenho convincente e um simbolismo forte ao quebrar um tabu que incomodava a torcida. O técnico italiano deixa o posto com a sensação de missão cumprida dentro do que pôde desenvolver no curto período.

Com o fim desse ciclo, a Seleção Brasileira direciona agora suas atenções ao próximo compromisso, contra a Tunísia. A vitória diante do Senegal traz novo ânimo ao grupo e reforça a confiança no trabalho que segue em preparação para a Copa do Mundo de 2026.