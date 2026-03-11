Apesar de ser mais conhecido por trazer alegria a muitos brasileiros por meio de seu trabalho no programa A Praça É Nossa, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nobrega deixou muitos fãs preocupados nesta semana.

Isso porque, além de estar internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde domingo (8), ele revelou, por meio de um vídeo compartilhado através de suas redes sociais, ter descoberto um diagnóstico de pneumonia após a avaliação médica.

Na publicação, Carlos Alberto relatou que procurou atendimento hospitalar por um motivo específico, mas acabou descobrindo que estava com a doença no processo. E embora o quadro tenha sido classificado como menos agressivo, a idade do apresentador gerou preocupação.

Afinal, vale lembrar que o apresentador completará 90 anos de idade na quinta-feira (12) e, em pessoas de sua faixa de idade, a pneumonia pode evoluir com complicações caso não receba tratamento adequado.

Carlos Alberto também aproveitou o vídeo para tranquilizar os fãs, afirmando que indicadores como a pressão estavam sob controle. Inclusive, em razão da estabilidade do quadro clínico, ele recebeu alta nesta quarta-feira (11).

Especial de aniversário de Carlos Alberto de Nobrega segue mantido

Conforme mencionado anteriormente, Carlos Alberto completará mais um ano de vida na quinta. E para celebrar, uma edição especial do A Praça É Nossa, planejada para celebrar os 90 anos do apresentador, está programada para ir ao ar na data.

Isso significa que, mesmo após o susto com a internação, não houveram alterações em seus compromissos profissionais. Sendo assim, os fãs logo poderão vê-lo brilhando nas telas do SBT novamente.

O episódio especial de A Praça É Nossa reunirá não apenas humoristas que já aparecem semanalmente no programa, mas também grandes personalidades da televisão, como Nanny People, Cesar Filho e Boninho. Além disso, a esposa de Carlos Alberto, Renata de Nobrega, também fará uma participação.