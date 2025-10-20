A montadora chinesa Geely confirmou a chegada ao Brasil do primeiro lote do hatch elétrico EX2, que será o segundo modelo da marca vendido no país. O veículo, que liderou as vendas de elétricos na China em 2025, desembarcou no porto de Paranaguá (PR) e deve chegar às concessionárias brasileiras em novembro, disputando espaço com BYD Dolphin e GWM Ora 03.

Preço e dimensões do modelo

O EX2 será a opção mais acessível da Geely no mercado nacional, com preço estimado em torno de R$ 160 mil. Suas medidas reforçam o foco em praticidade e espaço: 4,14 metros de comprimento, 2,65 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e 1,58 m de altura. O modelo oferece porta-malas de 375 litros, além de um compartimento dianteiro de 70 litros, ideal para armazenar cabos e objetos menores.

Design e tecnologia a bordo

No interior, o hatch aposta em um ambiente tecnológico e confortável, com painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia de 14,6 polegadas e carregador por indução para celular. O acabamento combina visual moderno e ergonomia. Na China, o EX2 conta com duas versões de motorização elétrica, entregando 78 cv ou 114 cv, com baterias de 30,1 kWh ou 40,2 kWh, que garantem autonomia entre 310 km e 410 km no ciclo NEDC.

Produção nacional em estudo

A Geely avalia a produção do EX2 em parceria com a Renault, na fábrica de São José dos Pinhais (PR) — estratégia que pode reduzir custos e fortalecer a presença da marca no Brasil. Atualmente, a montadora comercializa apenas o SUV elétrico EX5, nas versões Pro (R$ 195.800) e Max (R$ 205.800). A chegada do novo hatch marca um passo importante da Geely na expansão de sua linha de elétricos e na popularização da mobilidade sustentável no país.