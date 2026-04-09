Mesmo ainda fora do top 10 de vendas no Brasil, os carros elétricos têm conquistado cada vez mais espaço no mercado automobilístico, com modelos movidos a essa tecnologia já conseguindo superar veículos a combustão bastante populares.

E de acordo com dados apurados por fontes como a K.Lume Consultoria, a montadora chinesa BYD se consolidou como líder do segmento, uma vez que diversos veículos de seu catálogo alcançaram um alto índice de emplacamentos.

Contudo, é inegável que o responsável por grande parte do sucesso da empresa é o compacto Dolphin Mini, que além de ser silencioso, ainda se destaca por seu alto desempenho, assegurado por atributos como seu potente motor e bateria durável.

Capaz de atingir até 130 km/h, o veículo é equipado com um motor elétrico dianteiro de 75 cv e 13,8 kgf.m de torque, que, por sua vez, é alimentado por uma bateria de 38 kWh, com potencial de proporcionar uma autonomia de até 280 km.

Além disso, o carro da BYD ainda suporta carregamento rápido de 40 kW, podendo alcançar, assim, 80% de carga em cerca de 40 minutos ou atingir seu potencial máximo em pouco mais de 1 hora.

BYD pretende dominar o mercado automobilístico brasileiro com seus carros elétricos

Os resultados alcançados pela BYD não apenas colocaram a empresa na liderança do segmento de elétricos, como também a impulsionaram a uma posição de destaque no ranking geral, superando modelos a combustão populares.

E é importante destacar que esse crescimento está entre os atuais objetivos da empresa, conforme confirmado pelo diretor de branding e comunicação da BYD Brasil, Pablo Toledo, em entrevista ao portal CNN.

De acordo com o executivo, a BYD acredita que, até 2030, será possível passar a ocupar o primeiro lugar do ranking, desbancando marcas que dominaram o mercado por anos, como a Fiat. E o sucesso de carros como o Dolphin Mini será crucial para isso.