A Chevrolet está preparando o retorno de um veículo muito conhecido pelos brasileiros, mas agora com uma proposta totalmente diferente. O modelo em questão é o Wuling Bingo S, que pode chegar ao Brasil com outro nome e ser um novo Celta elétrico.

O Bingo S tem um visual “arredondado” e um estilo mais simples que lembra os carros antigos. A proposta é ser um carro bonito, fácil e prático para o dia a dia, assim como o Celta foi no seu tempo.

Por dentro, o carro traz um painel digital de 8,9 polegadas, central multimídia de 12,8 polegadas, mas ainda conta com comandos físicos para algumas outras funções, o que facilita o uso.

Rival direto dos elétricos acessíveis

Com o crescimento de marcas como a BYD, principalmente com modelos como o BYD Dolphin Mini, a Chevrolet quer oferecer uma alternativa competitiva. O Bingo S conta com motor elétrico que pode variar entre 50 kW e 75 kW (chegando a até 101 cv), além de torque em torno de 18 kgfm, o que garante respostas rápidas no trânsito.

As baterias ficam entre cerca de 31,9 kWh e 50,6 kWh, permitindo uma autonomia que pode passar dos 400 km no ciclo chinês.

Um novo “carro do povo” elétrico?

Se esse plano se confirmar, esse modelo pode ter um papel importante no mercado brasileiro. Assim como o Celta ajudou muita gente a ter seu primeiro carro, o Bingo S pode facilitar o acesso aos veículos elétricos.