Embora o outono já esteja avançando para seu segundo mês de predominância no país, as condições climáticas no Brasil permanecem instáveis, com um cenário variado predominando nos primeiros dias de maio.

Inclusive, de acordo com a previsão divulgada pelo portal MetSul Meteorologia, uma nova frente fria deve avançar pelo Sudeste e, principalmente, pelo Sul do país, trazendo não apenas quedas de temperatura, mas também tempestades para estados de ambas regiões.

O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros locais a sentir os impactos dessa reviravolta nas condições, com termômetros registrando temperaturas baixas desde segunda-feira (4). Já a chuva apareceu em diversos pontos do sul e leste do estado.

E o clima de instabilidade deve persistir até o fim da semana, considerando que a previsão aponta para o avanço de uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical no Leste da Argentina.

Raios e vendavais podem atingir principalmente as áreas próximas da fronteira com o Uruguai já na quinta-feira (7). Por outro lado, locais como o litoral norte e a Grande Porto Alegre devem lidar com máximas elevadas, que ficarão entre 30ºC a 33ºC.

Previsão do tempo nacional: confira o clima em outras regiões do Brasil

Enquanto cidades da região Sul se preparam para a chegada de mais chuvas, a previsão para outras regiões do país indica o seguinte cenário ao longo da semana (via Inmet):

Sudeste: em grande parte do território, o tempo será estável e com pouca nebulosidade. Todavia, o sul e algumas áreas da faixa litorânea de São Paulo também podem ser impactadas por chuvas;

em grande parte do território, o tempo será estável e com pouca nebulosidade. Todavia, o sul e algumas áreas da faixa litorânea de São Paulo também podem ser impactadas por chuvas; Centro-Oeste: chuvas regulares podem cair no noroeste de Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Já no Distrito Federal, Goiás e outras regiões do território, o clima permanece estável;

chuvas regulares podem cair no noroeste de Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Já no Distrito Federal, Goiás e outras regiões do território, o clima permanece estável; Nordeste: locais como o norte dos estados do Piauí e Maranhão e o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco podem ser atingidos por chuvas intensas. Nas demais áreas, por outro lado, a precipitação deve ser bem mais amena;

locais como o norte dos estados do Piauí e Maranhão e o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco podem ser atingidos por chuvas intensas. Nas demais áreas, por outro lado, a precipitação deve ser bem mais amena; Norte: no Amazonas, Pará e Amapá, as chuvas podem ultrapassar os 100 mm. Já em outros locais, ela aparece de forma irregular.