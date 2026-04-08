Se você está procurando um primeiro carro, o Honda City pode ser uma boa opção. É o modelo mais barato da marca no Brasil, mas não deixa de oferecer conforto, economia e segurança. Por isso, muita gente escolhe ele para começar a dirigir.

O City vem com motor 1.5 de 126 cavalos e câmbio automático CVT, que deixa a condução suave e simples. Segundo testes de CNN Brasil, no trânsito urbano, ele faz em média 9 a 10 km/l com gasolina, mas, em lugares mais abertos, com trânsito livre, o veículo consegue passar dos 12 km/l, ajudando a economizar no dia a dia.

Apesar de ser um hatch compacto, a suspensão bem ajustada e a direção leve deixam o carro agradável de conduzir. O espaço interno pode não ser tão grande, mas é bom para quatro pessoas e o suficiente para famílias pequenas.

Além disso, o modelo vem com itens que facilitam a vida do motorista, como ar-condicionado digital, piloto automático e central multimídia com espelhamento sem fio.

Por que escolher o City

Para quem está começando e pensando em comprar o primeiro carro, o Honda City é confiável, econômico e confortável, e pode ser uma opção segura e duradoura. É um carro simples de dirigir, mas completo o suficiente para acompanhar o motorista no dia a dia.