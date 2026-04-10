Por conta de fatores como o alto investimento inicial, custos de manutenção elevados e consumo excessivo, os carros automáticos carregam o estigma de serem mais caros do que os manuais, o que, durante anos, afugentou possíveis compradores.

Contudo, ao longo do tempo, o segmento passou por evoluções que possibilitaram a redução dos custos, tornando os valores mais acessíveis e, consequentemente, e permitindo que esse tipo de veículo passasse a alcançar um público mais amplo.

Seja por mudanças na motorização ou configurações que asseguram um desempenho mais satisfatório, os carros automáticos tem conquistado cada vez mais espaço no trânsito urbano. E para quem busca automóveis do segmento por um bom preço, os seguintes modelos se destacam como ótimas opções:

Renault Kwid E-Tech

Considerado o automático mais barato do país, o modelo da Renault é um subcompacto elétrico que pode ser encontrado por valores a partir de R$ 99.990. Além de ser capaz de superar os 220 km em condições favoráveis, o carro ainda dispõe de um motor potente, uma boa autonomia de bateria e diversos recursos tecnológicos de ponta.

Fiat Argo Drive 1.3 CVT

Com preços a partir de R$ 108.990, o hatch da Fiat apresenta um conjunto mais simples, mas isso não diminui suas vantagens, pois além de itens como central de multimídia e piloto automático, o veículo ainda conta com um motor que entrega até 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque.

Citroën C3 You!

O investimento de R$ 112.590 necessário para adquirir o modelo da Citroën certamente compensa, uma vez que o carro é considerado o mais completo da categoria, sendo capaz de unir potência, tecnologia, sofisticação e custo-benefício.

Volkswagen Polo Sense

Equilibrando desempenho e eficiência, o hatch da Volkswagen ainda dispõe de chave presencial e é equipado com um motor 1.0 TSI que consegue entregar até 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Atualmente, o carro pode ser encontrado por valores a partir de R$ 112.990.