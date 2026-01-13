A antiga residência onde Getúlio Vargas viveu parte de sua juventude e início da vida política enfrenta hoje um cenário de abandono que preocupa historiadores e moradores de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. O imóvel, considerado um dos principais símbolos da memória republicana brasileira, apresenta sinais avançados de deterioração e corre risco real de perder parte de seu valor histórico.

Um endereço ligado à trajetória de Getúlio

Localizada na cidade natal de Getúlio Vargas, a casa serviu de lar para o ex-presidente, sua esposa Darcy e os cinco filhos entre os anos de 1911 e 1923. Foi nesse período que Vargas consolidou sua atuação política no estado, antes de ganhar projeção nacional. O imóvel, portanto, não representa apenas uma moradia, mas um espaço diretamente ligado à formação de uma das figuras mais influentes da história do Brasil.

Estrutura comprometida e sinais de abandono

Atualmente, o prédio apresenta problemas graves. Parte do telhado já cedeu, permitindo a entrada de água e acelerando o desgaste da estrutura. A situação se agrava com o crescimento de vegetação sobre a construção, incluindo uma figueira que se desenvolveu no próprio telhado, evidenciando a falta de manutenção contínua.

Esses danos não se limitam à parte externa. A precariedade estrutural ameaça áreas internas e levanta preocupações quanto à segurança do espaço, tanto para visitantes quanto para o material histórico ali preservado.

Acervo histórico em risco

Mesmo em condições frágeis, o local ainda funciona como museu e abriga um conjunto relevante de livros, fotografias e objetos pessoais da família Vargas. O acervo inclui também documentos e materiais ligados ao antigo Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão fundamental durante o Estado Novo.

Especialistas alertam que, sem intervenções urgentes, tanto o prédio quanto esse patrimônio podem sofrer perdas irreversíveis. A deterioração coloca em xeque a preservação da memória histórica associada a Getúlio Vargas e ao próprio desenvolvimento político do país.

Patrimônio que pede atenção

A situação da casa reacende o debate sobre a conservação de bens históricos no interior do Brasil. Em São Borja, o temor é que a negligência transforme um símbolo nacional em ruína, apagando parte importante da história brasileira.