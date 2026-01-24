Conhecido pelos sucessos nos palcos, Wesley Safadão também chama atenção fora da música. No texto de hoje, vamos falar sobre o cavalo mais caro do Brasil, avaliado em cerca de R$ 5 milhões, que pertence ao cantor nordestino e tem valor comparável ao de uma mansão de luxo.

Apaixonado por equinos, Safadão é presença constante em leilões pelo país e investe em animais de alto padrão, como o Streak Of Fling, um exemplar da raça Quarto de Milha que se destaca pelo desempenho esportivo e pelo elevado valor de mercado. Em um único leilão, três embriões faturaram R$ 1 milhão.

A raça Quarto de Milha é uma das mais valorizadas e populares do mundo. Conhecida pela explosão de velocidade em curtas distâncias, força muscular e inteligência, ela se destaca em provas como vaquejada, laço, tambor, baliza e corrida. Além do desempenho esportivo, o Quarto de Milha também é reconhecido pelo temperamento dócil e pela facilidade de manejo.

Esses atributos fazem com que exemplares de linhagens consagradas alcancem cifras milionárias em leilões, principalmente quando associados a alto potencial genético. No caso do Streak Of Fling, o valor não está apenas no animal em si, mas também na sua capacidade de gerar descendentes competitivos, o que explica o sucesso na venda de embriões.

Safadão falou sobre sua paixão por cavalos

Durante uma participação no Conversa com Bial, exibido em 2 de maio de 2025, Wesley Safadão e o cantor Natanzinho Lima falaram com Pedro Bial sobre passagens marcantes de suas carreiras. Em um clima descontraído, Safadão aproveitou o bate-papo para revelar curiosidades e detalhes da sua relação com o universo dos cavalos.

“Virou um negócio também, tá vendo como eu sou doido. Por isso 2017 é tão importante, porque foi nesse momento que eu disse que ia parar de cantar. Quando foi em 2017, tive o primeiro contato com cavalo. No lugar de ir para o escritório, eu ia para os cavalos. É uma terapia. Aquilo dá uma adrenalina que você não imagina”, revelou.