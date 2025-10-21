Um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro deu motivos para sua apaixonada torcida sorrir no último final de semana. Se no futebol profissional o time não tem correspondido à altura, os meninos do Sub-17 protagonizaram uma virada histórica para bater o Grêmio na grande decisão do Campeonato Brasileiro da categoria.

Após perderem a partida de ida pelo placar de 4 a 1, o ‘Galinho’ venceu o duelo de volta por 3 a 0 com um gol já nos acréscimos. Nos pênaltis, brilhou o goleiro Kaio Assis, que defendeu a cobrança de Harlley com os pés, em lance que lembrou a defesa histórica de Victor contra o Tijuana nas quartas de final da Libertadores de 2013, conquistada pelo Atlético.

Premiação do Atlético sub-17 — Foto: Rafael Leandro / Atlético

Este foi o primeiro título do clube mineiro no Brasileirão Sub-17. Até aqui, a lista de campeões contava com Flamengo (2019 e 2021), Fluminense (2020 e 2024) e Palmeiras (2022 e 2023). Do outro lado, o Grêmio chegou ao seu segundo vice-campeonato.

Nem tudo, porém, foi só festa. Na comemoração do título, o uso de serpentina azul na cerimônia de premiação, cor que remete ao eterno rival Cruzeiro, irritou os dirigentes atleticanos. Horas depois, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um pedido de desculpas formal ao clube e aproveitou para parabenizar o Atlético pelo título.

“Sobre a cerimônia de premiação e o lançamento de serpentinas de cor azul escuro no pódio após a entrega das medalhas e troféu, cumpre esclarecer que decorrem da identidade visual da competição, presente inclusive no palco. Dessa forma, prestados os esclarecimentos necessários, a CBF parabeniza uma vez mais o Atlético Mineiro pelo título histórico”, disse a entidade.