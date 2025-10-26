A inflamação intestinal é uma condição que costuma surgir após o consumo de alimentos ou bebidas contaminadas e provoca sintomas bastante desconfortáveis, como dor abdominal, diarreia e náuseas. Diante do mal-estar, muitas pessoas recorrem a métodos naturais em busca de alívio — e uma dúvida frequente é se há chás que realmente ajudam a reduzir esses sintomas.

A ação dos chás no organismo

Segundo a nutricionista Camila Pedrosa, especialista em comportamento alimentar e fisiopatologia humana, algumas infusões podem, de fato, contribuir para o bem-estar intestinal. “Existem chás que são ricos em compostos bioativos, substâncias com propriedades terapêuticas capazes de amenizar os principais desconfortos provocados pela inflamação intestinal”, explica.

Esses compostos naturais podem atuar como anti-inflamatórios, antioxidantes e antibacterianos, ajudando a acalmar o trato digestivo e a equilibrar o funcionamento do intestino.

Chá de gengibre: aliado natural contra os sintomas

Entre as opções mais recomendadas, o chá de gengibre se destaca por sua ação antibacteriana, que combate micro-organismos nocivos, e por seu efeito anti-inflamatório, que reduz dores e cólicas abdominais. Além disso, a bebida auxilia na melhora da motilidade gastrointestinal, o que ajuda a diminuir enjoos e episódios de vômito.

Como preparar em casa

Para fazer o chá, são necessários três colheres (sopa) de gengibre fresco picado ou ralado, três xícaras (chá) de água quente e duas colheres (sopa) de mel. Basta adicionar o gengibre à água e deixar em infusão por cinco a dez minutos, em fogo baixo. Em seguida, coe a bebida e adoce com mel, se desejar.

Simples de preparar e natural, o chá de gengibre pode ser um aliado eficaz para quem busca alívio dos sintomas intestinais — sempre lembrando que, em casos persistentes, é importante procurar orientação médica.