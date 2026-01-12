O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (12) um alerta laranja de risco de tempestade para a faixa litorânea de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O aumento no volume de chuvas ainda é consequência da passagem de um ciclone extratropical, que provocou estragos em municípios do Sul e Sudeste do Brasil durante o fim de semana.

Embora o ciclone já esteja se afastando do continente em direção ao oceano, o alerta permanece devido à possibilidade de chuvas intensas, que podem chegar a 100 milímetros por dia, e ventos fortes, com rajadas entre 60 e 100 quilômetros por hora (km/h).

De acordo com o alerta do Inmet, em situações de rajadas de vento, é recomendado não se abrigar sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é aconselhado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

O ciclone extratropical se formou na última sexta-feira (9), afetando os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em resposta, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional realizou uma reunião de preparação com agentes estaduais e municipais de defesa civil, além de órgãos federais.

Previsão para a cidade de São Paulo, segundo o Inmet