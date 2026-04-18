Apesar da fama de destinos como Gramado e da capital Porto Alegre, o território gaúcho reserva muito mais do que seus cartões-postais mais famosos, sobretudo por conta da existência de cidades como Santa Maria.

Apelidada de “Coração do Rio Grande”, o local conta com aproximadamente 282 mil habitantes e, apesar de ser considerada uma cidade média com ritmo de interior, ela ainda se destaca como polo regional e importante centro econômico e educacional.

Vale destacar inclusive que, mesmo não sendo a capital do estado e estando a quase 300 km de distância de Porto Alegre, o município se tornou o lar da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), criada por José Mariano da Rocha Filho.

Inaugurada em 1961, a instituição foi a primeira federal instalada fora de uma capital brasileira e uma das principais responsáveis por garantir à Santa Maria o título de “cidade universitária”, uma vez que ela conta com mais de 280 mil m².

Em seu vasto terreno, a UFSM conta não apenas com um gigantesco campus, mas também com um hospital universitário e até mesmo um planetário, cujo projeto nasceu de um esboço feito pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer.

Além da universidade: atrações da cidade de Santa Maria

Por mais que a UFMS tenha mudado totalmente a história de Santa Maria e impressione por suas dimensões e atributos, é relevante lembrar que a cidade conta com diversas outras atrações que fazem valer uma visita, como:

Vila Belga: unidade residencial cercada de restaurantes, feiras e outras opções de comércio construídos em casas antigas, inspiradas pela arquitetura europeia;

unidade residencial cercada de restaurantes, feiras e outras opções de comércio construídos em casas antigas, inspiradas pela arquitetura europeia; Theatro Treze de Maio: localizado na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade, conta com uma agenda de espetáculos bem ativa;

localizado na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade, conta com uma agenda de espetáculos bem ativa; Parque Itaimbé: área verde, ideal para caminhadas, piqueniques e eventos ao ar livre;

área verde, ideal para caminhadas, piqueniques e eventos ao ar livre; Catedral Metropolitana: sede da Arquidiocese local, conta com predomínio de elementos barrocos e neoclássicos em toda a sua estrutura;

sede da Arquidiocese local, conta com predomínio de elementos barrocos e neoclássicos em toda a sua estrutura; Balneários e cascatas: distribuídos por toda a zona rural, agrada visitantes que buscam mais contato com a natureza.