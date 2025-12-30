No norte do Paraná, Maringá se destaca como um dos projetos urbanos mais bem-sucedidos do país. A pouco mais de 400 km de Curitiba e cercada por municípios como Sarandi, Paiçandu e Marialva, a cidade é conhecida pela forte presença de áreas verdes e pela combinação harmoniosa entre desenvolvimento e bem-estar. Não à toa ganhou o apelido de Cidade Verde, título que se reflete no cotidiano dos moradores.

Por que Maringá atrai tantos novos moradores?

A cidade reúne fatores que pesam na decisão de quem busca um lugar estável para viver: bons índices sociais, economia variada e serviços acessíveis. Segundo dados do IBGE, o IDH de 0,808 coloca Maringá entre os melhores desempenhos do país. Comércio dinâmico, setor de serviços aquecido e a presença de instituições de ensino como a Universidade Estadual de Maringá ajudam a sustentar esse cenário positivo.

Outro diferencial é a arborização: são milhares de árvores distribuídas pelas avenidas, o que ameniza o clima e reforça a sensação de conforto. A oferta de lazer também é ampla, com parques como o Parque do Ingá e espaços culturais que movimentam a cidade ao longo do ano.

Bairros mais desejados da cidade

Entre os locais mais procurados estão a Zona 01, região central e valorizada; a Zona 07, que combina tranquilidade e proximidade da UEM; e a Zona 04, conhecida pelos endereços tradicionais perto do Parque do Ingá. Já a Gleba Palhano concentra condomínios fechados de alto padrão, enquanto a Zona 08 vem crescendo com projetos mais acessíveis, ideais para quem está comprando o primeiro imóvel.

Planejamento urbano que virou referência

Desenhada nos anos 1940 por Jorge de Macedo Vieira, Maringá seguiu princípios das cidades-jardim, com avenidas largas, rotatórias espaçosas e distribuição equilibrada das áreas verdes. Esse modelo freou o crescimento desordenado e permitiu que a cidade se expandisse sem perder qualidade ambiental. Hoje, ciclovias, iluminação eficiente e programas contínuos de arborização reforçam essa identidade.