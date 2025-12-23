Conhecida pelo clima gelado e pela atmosfera romântica, Campos do Jordão permanece entre os destinos preferidos dos brasileiros para curtir o inverno. Localizada na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, a cidade ostenta o título de ponto urbano mais alto do país, com aproximadamente 1.628 metros acima do nível do mar. Essa altitude garante temperaturas que podem tocar 0 °C nas noites mais frias, criando cenários típicos de cidades europeias.

Arquitetura e gastronomia que impressionam

A apenas 170 quilômetros da capital paulista, o município se firmou como referência de turismo serrano. O visual inspirado no estilo enxaimel, presente em construções e estabelecimentos locais, reforça o clima europeu que tanto atrai visitantes. Hotéis aconchegantes, lojas de malhas, cafés e restaurantes especializados em fondues, chocolates e cervejas artesanais ajudam a compor essa atmosfera especial.

Entre os pontos mais cobiçados está a tradicional cervejaria Baden Baden, parada certa para quem visita Campos do Jordão e quer experimentar rótulos produzidos na região.

Paisagem natural e atividades ao ar livre

Para os amantes da natureza, a cidade oferece experiências únicas. O Parque Estadual de Campos do Jordão, conhecido também como Horto Florestal, reúne trilhas, quedas d’água e áreas de preservação da Mata Atlântica, além de proporcionar contato direto com a biodiversidade local.

Outro cartão-postal é o Pico do Itapeva, na divisa com Pindamonhangaba, de onde é possível observar até 11 municípios do Vale do Paraíba em dias de clima favorável. Já o Morro do Elefante, acessado por teleférico, proporciona uma das vistas mais bonitas de Vila Capivari, centro turístico da cidade.

Cultura e boa música

Campos do Jordão também se destaca pela movimentação cultural. O Festival de Inverno, realizado anualmente, é reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, reunindo artistas e público de todas as regiões do Brasil.

O encanto que dura o ano inteiro

Apesar da fama ligada ao frio, o destino atrai visitantes durante todas as estações. Seu clima ameno fora da alta temporada, somado às paisagens exuberantes e ao charme arquitetônico, explica por que Campos do Jordão permanece como um dos lugares mais admirados e procurados do turismo nacional.