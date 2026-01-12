A previsão do tempo para os próximos dias indica uma alteração no comportamento das chuvas em grande parte do país. O volume de precipitações tende a aumentar nas áreas centrais e no Norte do Brasil, enquanto a Região Sul deve registrar períodos mais secos em comparação às semanas anteriores.

Mudança no padrão das chuvas

Mesmo com a distribuição irregular, os meteorologistas alertam para a possibilidade de pancadas fortes e tempestades isoladas em diferentes regiões. Até a sexta-feira (16), os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em alguns pontos, elevando o risco de transtornos localizados, como alagamentos e enxurradas.

Desde a segunda-feira (12), o cenário já começa a se modificar, com maior instabilidade sobre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. As chuvas podem ocorrer desde o período da manhã, porém de forma pontual. Áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e leste de Santa Catarina aparecem entre as mais suscetíveis.

Áreas em alerta ao longo da semana

Os maiores volumes previstos se concentram no oeste da Região Norte. Ainda assim, mesmo locais com previsão de chuva menos volumosa, como partes do Sul e do Sudeste, apresentam potencial para episódios intensos, principalmente entre a tarde e a noite.

Os alertas incluem faixas do Sul, como o leste e o norte de Santa Catarina e do Paraná, além de áreas expressivas do Sudeste, Centro-Oeste e trechos do Norte e do Nordeste, especialmente no oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí.

Na terça-feira (13), a chuva perde força nas primeiras horas do dia, mas volta a ganhar intensidade a partir da tarde, mantendo um cenário semelhante ao de segunda, com risco ampliado em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Influência de frente fria no fim da semana

Na quarta-feira (14), a instabilidade diminui pela manhã, mas retorna com mais força no Sudeste e no Sul ao longo da tarde. Já na quinta-feira (15), a formação de uma nova frente fria no Sul da América do Sul altera novamente o cenário, reduzindo as chuvas em algumas áreas e intensificando em outras.

A sexta-feira (16) deve ser marcada pelo avanço desse sistema frontal, aumentando o volume de chuva no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, e reacendendo alertas também no Centro-Oeste e no Sudeste.