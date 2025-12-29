Os dados do Censo 2022 revelados pelo IBGE mostram que a cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, alcançou um dos maiores rendimentos médios do trabalho no Brasil — R$ 5.371,43 por trabalhador ocupado. Esse valor mais que dobra a média nacional, que é de R$ 2.851.

Essa marca coloca Niterói entre os poucos municípios brasileiros em que a renda média ultrapassa quatro vezes o salário mínimo vigente à época. A cidade supera capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando-se como referência em remuneração média no país.

Comparação com a região: vantagem clara sobre vizinhos

A distância entre Niterói e outros municípios da mesma região também chama atenção. Em localidades como São Gonçalo e Itaboraí, por exemplo, os valores médios de renda são significativamente menores, reforçando o destaque de Niterói entre os municípios com melhor desempenho econômico.

Além disso, a cidade integra um seleto grupo de municípios de maior renda do país, que inclui locais como Nova Lima (MG), São Caetano do Sul (SP) e Florianópolis (SC), segundo os dados do IBGE.

Desigualdade de gênero ainda persiste

Apesar da renda elevada, Niterói não escapa do problema da disparidade salarial entre homens e mulheres. A pesquisa revela que, em média, os homens recebem cerca de R$ 6.192,22 por mês, enquanto as mulheres ganham em média R$ 4.484,01 — uma diferença de aproximadamente 27%. A desigualdade local supera a média nacional, que é de cerca de 24%.

Esse contraste evidencia que, mesmo em municípios com bom desempenho econômico, a questão da desigualdade de gênero continua sendo um desafio a ser enfrentado com políticas públicas e conscientização social.

Niterói: um retrato de contrastes e oportunidades

Niterói demonstra que é possível alcançar destacada posição socioeconômica no país — com renda média elevada, mercado de trabalho ativo e padrão de vida acima da média nacional. No entanto, os desafios persistem: a desigualdade de gênero permanece visível e os ganhos não se distribuem igualmente. O levantamento do IBGE deixa claro que o município é um exemplo de prosperidade, mas também reflete as desigualdades que atravessam o Brasil, mesmo em locais privilegiados.