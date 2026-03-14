Enquanto locais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília aparecem no topo do ranking de municípios mais populosos do país, existe uma pequena cidade situada no interior de Minas Gerais que se destaca justamente pelos motivos contrários.

Trata-se de Serra da Saudade, que fica a mais de 250 quilômetros de distância da capital mineira. Conforme divulgado pelo portal g1, o município já mantém há anos o título de “cidade menos populosa do Brasil”.

E é importante destacar que essa característica é oficialmente comprovada, já que de acordo com o mais recente Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado no local, Serra da Saudade conta com apenas 831 habitantes.

O dado foi registrado em 2024, após a ocorrência de três óbitos e um nascimento entre fevereiro e maio daquele ano. Desde então, não houve alterações relevantes nos números, o que mantém Serra da Saudade como a cidade com a menor população do país.

Curiosamente, o município possui uma extensão territorial muito semelhante à de Belo Horizonte, ultrapassando os 335 quilômetros quadrados. Apesar disso, Serra da Saudade conta apenas com dois bairros (Centro e o São Geraldo), nos quais seus cidadãos estão distribuídos.

A vida em Serra da Saudade: saiba como é o dia a dia na cidade

Além de poucas casas, Serra da Saudade também possui uma quantidade escassa de estabelecimentos comerciais, sendo eles dois supermercados, uma loja de roupas, uma casa lotérica e sete bares.

A cidade também conta com um posto de saúde, mas a ausência de um hospital mais completo obriga os moradores a se deslocarem para outras cidades da região, como Dores do Indaiá, para buscar atendimentos especializados.

Serra da Saudade também não conta com postos de gasolina, mas oferece Wi-Fi gratuito para toda a população em a região central e conta com uma taxa de criminalidade praticamente nula, garantindo aos moradores condições relativamente favoráveis para viver no local.