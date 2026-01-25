A grande maioria das cidades brasileiras atuais foram fundadas ainda durante o período colonial. Contudo, a primeira delas surgiu em meados de 1532 no interior de São Paulo, fundada pelo fidalgo Martim Afonso de Souza.

Trata-se de São Vicente, que serviu como o marco inicial da colonização portuguesa. E vale destacar que, mesmo após quase 500 anos de sua fundação, o município, situado a 74 km da capital paulista continua a fazer história.

Afinal, por ter investido no desenvolvimento urbano ao longo dos anos, a cidade mostra que não parou no tempo, tendo espaço para diversos recursos e estruturas contemporâneas. Apesar disso, as origens da cidade ainda são preservadas em monumentos que seguem sendo conservados.

Com isso, São Vicente cria um contraste entre o antigo e o moderno, conseguindo valorizar a tranquilidade de séculos passados sem abrir mão das regalias da modernidade, e oferece a seus moradores e visitantes uma experiência equilibrada e inesquecível.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente, cidade conta com cerca de 330 mil habitantes no total, apresentando uma densidade populacional elevada para um local no interior.

Atrações de São Vicente: o que fazer na cidade mais antiga do Brasil?

Mais do que um local histórico, São Vicente também é conhecida por ser uma cidade litorânea, e conta com destinos tropicais marcantes como a extensa Praia do Itararé, que além dos banhos de mar, também é ideal para voos de parapente.

Para os interessados em história, é possível encontrar diversos monumentos que remontam o passado do país e, sobretudo, do município, como a Ponte Pênsil, o Marco Padrão ou a Biquinha de Anchieta, que ficam espalhados pelas ruas de São Vicente.

A cidade também possui museus que revisitam outros aspectos de sua história, e ainda conta com o incrível Parque Cultural Vila de São Vicente que, por reproduzir o aspecto dos primeiros anos da colonização, oferece uma verdadeira viagem ao passado.