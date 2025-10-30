Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o inusitado é parte da rotina: jacarés-do-pantanal são presença constante nas ruas, margens de rios e até nos quintais das casas. Durante o período de cheias, quando as águas do Pantanal se espalham pela região, é comum ver dezenas desses animais tomando sol nas calçadas ou atravessando estradas tranquilamente, sem causar alarde entre os moradores.

Com cerca de 96 mil habitantes, segundo o Censo de 2022, Corumbá convive com uma população muito maior de jacarés. As estimativas apontam que existam mais de 2 milhões desses répteis apenas na região próxima à cidade — número que ultrapassa, e muito, o total de pessoas que vivem ali.

O reino dos jacarés no coração do Pantanal

O Pantanal é considerado o bioma com a maior concentração de jacarés do mundo, abrigando entre 10 e 13 milhões de indivíduos. A abundância de água e alimento favorece a reprodução da espécie, especialmente durante as cheias, quando os rios e lagoas se interligam e formam verdadeiros refúgios naturais para esses animais.

Os jacarés-do-pantanal são parte essencial do equilíbrio ecológico local, controlando populações de peixes e pequenos mamíferos. Apesar da aparência ameaçadora, são geralmente pacíficos e não costumam atacar pessoas — desde que não sejam provocados ou se sintam ameaçados.

Um cenário curioso e único no Brasil

Para os moradores de Corumbá, cruzar com jacarés já virou algo corriqueiro. Crianças crescem aprendendo a respeitar a distância segura e motoristas freiam o carro quando um réptil decide atravessar a pista com calma.

Esse convívio entre humanos e jacarés tornou-se um dos símbolos da região, despertando curiosidade de turistas e pesquisadores. Em nenhum outro lugar do país a fronteira entre cidade e natureza é tão estreita — e tão harmoniosa — quanto no coração do Pantanal sul-mato-grossense.