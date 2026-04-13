Mesmo tendo dado fim a muitas das restrições que transações como a Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o Documento de Ordem de Crédito (DOC) apresentavam, o Pix também estabeleceu alguns limites, inclusive de valor, para garantir a segurança dos usuários.

Estabelecidos tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, sobretudo no período da noite, esse controle acaba impedindo que transações de grande valor ocorram de forma imediata. Contudo, os clientes da Caixa Econômica Federal estão isentos desse tipo de preocupação.

Isso porque a instituição permite que transferências de até R$ 10 mil sejam realizadas no Pix. Só que, para isso, é fundamental que os usuários ativem algumas configurações específicas no aplicativo da Caixa. São elas (via TV Foco):

Mobile Forte: o recurso permite aumentar os limites de movimentação por funcionar como uma camada extra de segurança, mas depende de validação do celular em um caixa eletrônico;

o recurso permite aumentar os limites de movimentação por funcionar como uma camada extra de segurança, mas depende de validação do celular em um caixa eletrônico; Cadastro de chaves Pix de confiança: cadastrar mais de uma chave de contatos oficiais, que contenham dados como CPF, telefone ou e-mail, pode facilitar as transações e melhorar o controle da conta.

Com as informações configuradas corretamente, o cliente já poderá ter acesso a transferências maiores com mais segurança. Todavia, caso contrário, também será possível solicitar um aumento ao atendimento da Caixa, sendo necessário aguardar o prazo de análise para dar início às transações.

Limite de transações via Pix pode continuar reduzido no período noturno

É importante destacar que as alterações mencionadas anteriormente não afetam o Pix integralmente, tendo em vista que elas são válidas exclusivamente para transações efetuadas no período diurno.

Para o horário das 20h às 6h, o Banco Central do Brasil (BC) estabeleceu um limite padrão de R$ 1 mil que atinge principalmente pessoas físicas e é adotado por todas as instituições financeiras do país.

A única forma de solicitar um aumento é por meio de uma análise feita pela instituição que, por sua vez, avaliará o risco financeiro e o perfil do solicitante para conceder a liberação.