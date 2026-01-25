Por conta de fatores como sua trajetória de sucesso incomparável na Copa do Mundo, a profunda integração cultural do esporte e por ser uma terra de verdadeiras lendas, o Brasil ganhou o popular título de “país do futebol”.

E vale destacar que os holofotes não estão voltados apenas para a Seleção, pois diversos clubes nacionais, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, são conhecidos internacionalmente por seus títulos e seu desempenho.

Em contrapartida, o Brasil também já teve muitos times que, apesar de terem alcançado grandes conquistas durante seu período de atividade, acabaram sumindo do mapa e caindo em esquecimento.

Seja por questões financeiras, de baixa performance ou simplesmente por decisões empresariais, alguns clubes acabaram encerrando suas atividades permanentemente, enquanto outros seguem inativos, aguardando uma oportunidade de retorno. Confira 10 deles abaixo (via ge):

Grêmio Barueri (SP): destaque em disputas como o Campeonato Paulista e no Brasileirão, foi encerrado em 2016 após rebaixamentos sucessivos e questões administrativas;

15 de Novembro de Campo Bom (RS): fundado em 1911, fez história ao eliminar times como o Vasco na Copa do Brasil de 2004 e chegou a se consolidar como vice-campeão gaúcho por três anos seguidos. Porém, por conta de problemas financeiros, acabou tendo suas atividades interrompidas;

Grêmio Esportivo Novorizontino (SP): vice-campeão no campeonato paulista de 1990, o Grêmio Esportivo Novorizontino decretou falência em 1999.

Mogi Mirim (SP): apesar de já ter sido considerado uma das grandes forças do interior paulista, o Mogi Mirim entrou em suspensão por conta de questões administrativas e dificuldades em retormar sua glória depois de diversos rebaixamentos;

Salgueiro (PE): única equipe do interior a conquistar o Campeonato Pernambucano, o Salgueiro saiu dos campos em 2023 após uma eliminação crítica e uma dura crise financeira;

Guaratinguetá (SP): semifinalista do Paulistão de 2008, o Guaratinguetá teve uma ascensão rápida, mas acabou precisando sair de cena após falir em 2017;

Atlético Sorocaba (SP): fundado em 1991, o Atlético Sorocaba teve um início promissor, mas acabou sendo afetado por problemas de financiamento e, posteriormente, de desempenho, ficando inativo a partir de 2016;

Pinheiros e Colorado (PR): tradicionais da cidade de Curitiba, os dois clubes conquistaram títulos do Campeonato Paranaense e, após se fundirem, chegaram até mesmo a disputar a Libertadores em 2007. Ainda assim, suas atividades foram encerradas;

Linhares Esporte Clube (ES): tetracampeão estadual, o Linhares Esporte Clube chegou a derrotar o Fluminense na Copa do Brasil de 1994. Todavia, em 2002, o time passou a enfrentar problemas de gestão que decretaram seu fim;

JMalucelli (PR): também conhecido como "Jotinha", o time teve uma trajetória promissora, que por sua vez foi interrompida pela perda de pontos no Campeonato Paranaense e, posteriormente, pelo desinteresse dos donos em manter as atividades.

A despedida do Oeste: clube encerra as atividades

Na última semana, o clube Oeste, fundado em 1921 na cidade de Itápolis, no interior de São Paulo, foi o primeiro a anunciar o fim de suas atividades em 2026, passando a dar lugar ao Osasco Sporting.

Após enfrentar dificuldades por praticamente uma década, a diretoria do time decidiu, ainda no final do ano passado, se despedir da história centenária e mudar de nome, identidade visual e até mesmo de cidade.