O programa CNH Social, criado para facilitar o acesso de pessoas de baixa renda à Carteira Nacional de Habilitação, passou por uma importante ampliação em 2025. Agora, idosos com mais de 60 anos que atendam aos critérios de renda também podem obter o documento de forma gratuita. A medida busca promover mais inclusão e autonomia para esse público, especialmente em regiões onde o transporte público é limitado.

Atualmente, o programa está ativo em diversos estados brasileiros e cobre todas as etapas do processo — desde exames médicos até a emissão do documento físico — sem custos para o participante. O governo federal também estuda medidas para reduzir ainda mais as despesas e flexibilizar o processo, como a possibilidade de dispensar o uso obrigatório de autoescolas em algumas etapas.

O que é e quem pode participar

A CNH Social é voltada a cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar de até dois salários mínimos. Além da gratuidade completa, o programa garante prioridade a grupos vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, desempregados, mulheres chefes de família e beneficiários do Bolsa Família.

Para participar, o interessado precisa ter mais de 18 anos, residir no estado em que o projeto está ativo e não possuir habilitação anterior. Em alguns casos, há também exigência de não ter cometido infrações de trânsito graves.

Impacto social e inclusão dos idosos

A ampliação do programa representa um avanço importante em termos de cidadania e mobilidade. Muitos idosos ainda desempenham atividades econômicas, cuidam de familiares ou vivem em locais com transporte precário — e o custo de uma CNH comum, que pode chegar a R$ 4 mil, sempre foi um obstáculo. Com a isenção de taxas e exames, o benefício devolve autonomia e contribui para a qualidade de vida dessa parcela da população.

Como se inscrever

O processo é simples e feito online, pelo site do Detran de cada estado. Basta preencher o formulário de inscrição, informar CPF e número do CadÚnico e aguardar a análise dos dados. Caso seja aprovado, o candidato é convocado para os exames médicos e, posteriormente, para as aulas teóricas e práticas gratuitas.

Com a expansão prevista para os próximos anos, a expectativa é que o programa alcance todo o país até 2026, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de inclusão e mobilidade social do Brasil.