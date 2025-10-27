A Solar Coca-Cola, uma das principais fabricantes do sistema Coca-Cola no Brasil, abriu inscrições para cerca de 300 vagas temporárias em seu tradicional Plano Verão. O programa é realizado anualmente e tem como objetivo ampliar o quadro de funcionários durante os meses de maior consumo de bebidas, entre outubro e dezembro.

As contratações estão distribuídas por 16 estados das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, incluindo Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Amazonas, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Mato Grosso.

Oportunidades em diferentes áreas

As vagas contemplam diversas funções operacionais e logísticas, como auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, motorista de entrega, operador de empilhadeira, controlador de pátio, manobrista e promotor de vendas. Há oportunidades em centros de distribuição, fábricas e pontos de apoio comercial espalhados por todo o país.

Segundo Emiliana Albanaz, diretora de Recursos Humanos da Solar Coca-Cola, as contratações temporárias são fundamentais para o desempenho da companhia no período de alta demanda. “O Plano Verão é um momento estratégico para reforçarmos nossas equipes e garantir o abastecimento em todo o território. Além disso, é uma chance real de inserção no mercado, com possibilidade de efetivação para quem se destacar”, afirma.

Como participar da seleção

Os interessados podem conferir os requisitos e enviar a inscrição pelo site oficial da empresa: solarcocacola.gupy.io. O processo é totalmente online e inclui etapas de triagem e entrevistas.

A iniciativa reforça o compromisso da Solar Coca-Cola com a geração de emprego e renda nas regiões onde atua. As vagas temporárias, além de suprirem a demanda do verão, também abrem portas para novas oportunidades dentro da companhia nos próximos meses.