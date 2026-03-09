No interior de São Paulo, a cidade de Jundiaí abriga a maior fábrica de Coca-Cola do mundo, um verdadeiro marco da indústria de bebidas no Brasil. A unidade opera 24 horas por dia, com linhas de produção automatizadas que garantem agilidade, precisão e consistência na fabricação de cerca de 2 bilhões de litros de bebidas por ano.

Inovação e sustentabilidade

Com uma área que se aproxima de 200 mil metros quadrados, a fábrica também é um polo de inovação e sustentabilidade. Desde 2003, a Coca-Cola administra a operação, implementando práticas modernas de automação e responsabilidade ambiental.

Entre essas iniciativas, se destacam o uso racional de água, o reaproveitamento de resíduos e, recentemente, a certificação AWS, reconhecendo o compromisso da unidade com a preservação dos recursos hídricos.

Localização estratégica e impacto econômico

A escolha de Jundiaí para abrigar a fábrica não é à toa. A cidade oferece fácil acesso a rodovias e centros urbanos, tornando a distribuição de produtos mais eficiente e reduzindo custos logísticos. A unidade também conta com um moderno armazém vertical automatizado que permite armazenar grandes volumes de produção, garantindo ainda mais rapidez na entrega.

Além disso, cerca de 1.300 colaboradores trabalham na unidade, a maioria residindo em cidades vizinhas. Isso fortalece a economia local e gera oportunidades de emprego. A presença da fábrica também reforça Jundiaí como um polo industrial de referência, atraindo outros investimentos e projetos.

Com tudo isso, a fábrica de Jundiaí representa como uma companhia global pode se integrar à comunidade local e contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável da região.