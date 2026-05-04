Disponível nas prateleiras de supermercados em diferentes cores, tamanhos e fórmulas, o creme dental é considerado um dos principais aliados da higiene bucal, pois, além de fortalecer o esmalte, também contribui para a prevenção de diversas complicações.

Só que, embora registros históricos confirmem a existência de versões primordiais do produto por volta de 3000 a.C., escovar os dentes com algum tipo de substância específica para aperfeiçoar a higienização não era uma prática comum em todo o mundo.

Isso porque cada povo tinha seus próprios métodos para manter os dentes limpos e, consequentemente, combater problemas bucais. E entre os métodos usados ao longo da história, destacam-se:

Galhos de mascar: civilizações antigas, como egípcios, babilônios e chineses, costumavam utilizar galhos de árvores específicas como uma espécie de “pincel” para esfregar os dentes;

civilizações antigas, como egípcios, babilônios e chineses, costumavam utilizar galhos de árvores específicas como uma espécie de “pincel” para esfregar os dentes; Pós abrasivos: algum tempo depois, esses mesmos povos passaram a fazer misturas com cinzas de cascas de ovos, pedra-pomes e sal para clarear os dentes e remover a placa;

algum tempo depois, esses mesmos povos passaram a fazer misturas com cinzas de cascas de ovos, pedra-pomes e sal para clarear os dentes e remover a placa; Panos e linho: na Idade Média, os dentes eram higienizados com panos de linho que, algumas vezes, eram umedecidos com mel ou ervas aromáticas como sálvia para limpar e refrescar o hálito;

na Idade Média, os dentes eram higienizados com panos de linho que, algumas vezes, eram umedecidos com mel ou ervas aromáticas como sálvia para limpar e refrescar o hálito; Enxaguantes naturais: o mau hálito também era combatido com vinho branco, vinagre com sal, chás ou até mesmo urina, que serviam como enxaguantes bucais.

O surgimento do creme dental

Embora as primeiras escovas de dentes, feitas com pelos de porco, tenham surgido por volta do século XV, o creme dental só veio a ser inventado centenas de anos depois, por volta da década de 1850.

Criado pelo dentista americano Washington Wentworth Sheffield, o produto era basicamente um dentifrício em pó que posteriormente foi transformado em pasta e se consolidou como o precursor dos cremes dentais atuais.

Inicialmente comercializado em potes, o produto passou por uma transformação em 1892, com o surgimento da bisnaga de alumínio, que facilitou sua distribuição. Desde então, o creme dental e sua embalagem receberam diversas atualizações até alcançar a variedade atual.

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