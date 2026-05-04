A partir de hoje, três cidades do Sul começam a sentir uma mudança no clima, com aumento da chuva e maior instabilidade ao longo do dia. Segundo a Metsul, os municípios gaúchos de Pinheiro Machado, São José dos Ausentes e Herval entram em um período com tempo fechado e temperaturas baixas.

Pinheiro Machado

Em Pinheiro Machado, a semana deve ser marcada por chuva em vários períodos. O aumento da umidade deixa o ar mais pesado e também reforça a sensação de frio, principalmente em áreas abertas e na zona rural.

São José dos Ausentes

Já em São José dos Ausentes, o céu pode permanecer bastante nublado, com chuva aparecendo de forma irregular. Em alguns momentos, pode haver neblina e o clima segue frio e úmido.

Herval

Em Herval, a previsão indica uma semana com chuva leve em alguns períodos. Entre as pancadas, o céu continua fechado e o clima é mais frio ao longo do dia.

Panorama geral

A chuva pode mudar de intensidade ao longo do dia nas três cidades, por isso é importante acompanhar as atualizações das previsões para evitar imprevistos e se planejar melhor.