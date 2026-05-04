Uma nova lei trabalhista em vigor em 2026 trouxe uma mudança importante para milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada. A medida garante o direito a até três dias de folga por ano para a realização de exames preventivos de saúde, sem qualquer desconto no salário, ampliando os benefícios previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.

O novo direito é voltado especialmente à prevenção de doenças graves, como câncer de mama, colo do útero, próstata e HPV. A legislação permite que o trabalhador se ausente do trabalho para realizar exames médicos essenciais, incentivando o cuidado com a saúde sem prejuízo financeiro.

Além disso, a lei também determina que as empresas devem informar e incentivar seus funcionários sobre a importância desses exames preventivos. A ideia é aumentar a conscientização e facilitar o acesso ao diagnóstico precoce, que pode ser decisivo no tratamento de diversas doenças.

Mesmo com essa novidade, outros direitos já garantidos continuam valendo, como o descanso semanal remunerado e as folgas em feriados. Agora, com a inclusão dessas ausências médicas remuneradas, o trabalhador CLT passa a contar com uma proteção ainda maior em relação à sua saúde e bem-estar.

Medida amplia direitos e reforça cuidados com a saúde do trabalhador

A criação desse novo tipo de folga mostra uma tendência de modernização das leis trabalhistas, com foco não apenas na produtividade, mas também na qualidade de vida dos profissionais. Especialistas apontam que ações preventivas podem reduzir afastamentos mais longos no futuro.

Além disso, o tema das jornadas de trabalho segue em debate no Brasil, com propostas que discutem até a ampliação do número de dias de descanso semanal. Enquanto isso, a nova lei já representa um avanço concreto, garantindo mais segurança e qualidade de vida para quem trabalha sob o regime CLT.