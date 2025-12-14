O céu noturno se prepara para receber a chuva de meteoros Gemínidas a partir desta quinta-feira (11), prometendo ser o fenômeno astronômico mais notável do ano. Embora parcialmente observável em todo o território nacional, o ápice da atividade está previsto para as madrugadas de 13 e 14 de dezembro. Se você deseja testemunhar essa exibição cósmica, é fundamental conhecer os horários ideais, a melhor forma de observação e a curiosa origem desse fluxo de detritos.

Quando ocorre o ponto alto das Gemínidas?

O momento de maior intensidade das Gemínidas em 2025 deverá se concentrar entre os dias 13 e 14 de dezembro, atingindo sua plenitude nas primeiras horas do dia 14. O site especializado em astronomia Star Walk aconselha que, devido à longa duração do período ativo, vale a pena observar o céu nas noites que antecedem e sucedem o pico principal.

Em cenários perfeitos — ou seja, com céu totalmente limpo, sem luar forte e livre de poluição luminosa —, a taxa de meteoros visíveis pode ultrapassar a marca de 100 por hora, embora esse número real dependa estritamente das condições de visibilidade de cada localidade.

Visibilidade no Brasil e melhores horários

O Governo Federal confirma que o fenômeno das Gemínidas pode ser avistado em partes de todo o território brasileiro.

A janela de observação mais propícia se estende do anoitecer até o início do alvorecer, sendo recomendadas as noites entre 11 e 16 de dezembro. O período ideal costuma ser entre as 22h e as primeiras horas da manhã, variando conforme a localização do observador. É um bom conselho evitar que a Lua esteja no seu campo de visão, pois sua luminosidade ofusca e impede a visualização dos rastros de luz mais tênues.

Expectativa de meteoros por hora

De acordo com o Star Walk, a quantidade de “estrelas cadentes” a serem vistas varia conforme o estado e a qualidade da observação. Contudo, em áreas sem luz artificial e na ausência da Lua, é possível registrar várias dezenas por hora. Em latitudes mais privilegiadas, as estimativas chegam a prever entre 100 e 150 meteoros por hora no auge do fluxo.

Para o Brasil, as projeções (em condições ideais) indicam taxas que podem ir de cerca de 35 meteoros por hora nas regiões do Sul, chegando a mais de 80 por hora nos estados do Norte e Norte-Amazônico.

A origem incomum do fenômeno

Ao contrário da grande maioria das chuvas de meteoros, que se originam de cometas, as Gemínidas têm sua fonte no asteroide $3200 \ Phaethon$.

Conforme a NASA, o Phaethon pode ser tanto o núcleo remanescente de um cometa antigo quanto um asteroide que expele partículas de poeira ao se aproximar do Sol. É exatamente ao atravessar essa nuvem de detritos que, em dezembro, a Terra proporciona o espetáculo. As partículas entram na atmosfera a cerca de $35 \ km/s$ e geram os rastros luminosos, que parecem emanar da Constelação de Gêmeos (o “radiante”), alguns exibindo cores variadas e persistência.

Dicas para a Observação