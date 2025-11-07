A lendária banda australiana AC/DC confirmou seu retorno ao Brasil com um show único em São Paulo, marcado para o dia 24 de fevereiro de 2026, no Estádio do Morumbi. A apresentação faz parte da turnê mundial “POWER UP Tour”, que celebra o álbum mais recente e revisita os maiores sucessos de uma das bandas de rock mais influentes da história.

A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira (7), a partir das 10h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial, localizada no próprio estádio. A expectativa é de alta procura, já que o grupo não se apresenta no país há quase uma década.

Os preços variam conforme o setor escolhido. Na arquibancada, as entradas custam R$ 425 (meia) e R$ 850 (inteira). Já a pista premium tem valores de R$ 675 e R$ 1.350. As cadeiras superiores saem por R$ 745 (meia) e R$ 1.490 (inteira), enquanto as cadeiras inferiores custam R$ 795 e R$ 1.590. O pagamento pode ser feito em até seis parcelas sem juros no cartão.

A turnê marca o reencontro dos fãs com o vocalista Brian Johnson, que voltou à ativa após problemas auditivos que o afastaram dos palcos por um período. No repertório, estão previstos clássicos como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” e “Back in Black”, além de faixas do novo disco.

Com mais de 200 milhões de álbuns vendidos e mais de 50 anos de carreira, o AC/DC promete uma noite histórica para o público brasileiro. A produção alerta que os setores mais baratos devem esgotar rapidamente. A recomendação é garantir os ingressos o quanto antes e preparar-se para um espetáculo que promete estremecer o Morumbi com muita energia e guitarras em alto volume.