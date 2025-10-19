Um leilão imobiliário com 450 lotes promete movimentar o mercado nacional nesta sexta-feira, 17 de outubro. Entre as opções disponíveis estão casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, com preços que podem chegar a 70% abaixo do valor de mercado. A iniciativa é uma chance para quem deseja investir em imóveis, seja para uso próprio ou para negócios, aproveitando condições especiais.

Data, formato e como participar

O certame será totalmente online, com início previsto para as 10h. Os interessados devem acessar o site da Pestana Leilões, fazer o cadastro e enviar a documentação exigida para habilitação. Os lances serão realizados diretamente na plataforma, e cada participante deve definir previamente um limite máximo de oferta para não ultrapassar o orçamento planejado.

Tipos de imóveis e valores

Ao todo, 457 imóveis estarão à disposição, incluindo:

Casas residenciais

Apartamentos

Terrenos urbanos e rurais

Imóveis comerciais

Os lances iniciais partem de R$ 31 mil, oferecendo a possibilidade de arrematar propriedades com grandes descontos, dependendo do lote.

Localização dos imóveis

Os imóveis estão espalhados por todo o Brasil, abrangendo estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Rondônia e Tocantins.

Cuidados antes de dar o lance

Antes de participar, é essencial definir um limite de investimento, analisar atentamente o edital de cada lote e verificar a reputação do leiloeiro. O edital traz informações sobre a situação jurídica do imóvel, dívidas, taxas aplicáveis e condições de pagamento. Vale lembrar que o arrematante deve considerar a taxa de 5% sobre o valor final do lance, paga à vista, além de conferir se é possível utilizar recursos próprios ou o FGTS para quitar a compra.

Seguindo essas recomendações, o leilão pode ser uma oportunidade segura e vantajosa para quem busca entrar no mercado imobiliário com preços abaixo do valor de mercado.