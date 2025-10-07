Diferente de 2025, que trouxe poucos feriados prolongados aos brasileiros, o ano de 2026 será bem mais generoso. Segundo o calendário oficial, nove dos dez feriados nacionais cairão em dias úteis, oferecendo mais chances de descanso estendido e viagens sem precisar recorrer a muitas folgas extras. Outubro, por exemplo, contará com um feriado em uma segunda-feira.

Se o 12 de outubro deste ano cairá em um domingo, evitando que os trabalhadores curtam um dia de folga, o do próximo ano trará a oportunidade de um feriadão com três dias seguidos à disposição. 2026 ainda terá outros seis “feriadões”.

São eles: Paixão de Cristo (sexta-feira, 3 de abril), Dia do Trabalho (sexta-feira, 1º de maio), Independência do Brasil (segunda-feira, 7 de setembro), Finados (segunda-feira, 2 de novembro) e Natal (sexta-feira, 25 de dezembro).

Além desses, o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, também cairá em uma terça-feira, possibilitando uma emenda para quem conseguir folgar na segunda. Já o Dia da Proclamação da República, em 15 de novembro, será no domingo — o único que não proporcionará um descanso extra no calendário nacional de 2026.

Com tantos dias de pausa espalhados ao longo do ano, o setor de turismo já projeta um aumento na movimentação de viajantes, especialmente em destinos de praia e cidades históricas. Hotéis, companhias aéreas e plataformas de hospedagem devem se preparar para uma alta na demanda, enquanto os brasileiros planejam aproveitar cada oportunidade para relaxar ou explorar novos lugares.

Feriados nacionais que cairão em dias úteis em 2026