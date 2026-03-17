A estreia do programa Em Família com Eliana, comandado por Eliana na TV Globo, teve resultado positivo no Ibope e garantiu liderança no horário nas tardes de domingo. A atração foi ao ar pela primeira vez em 15 de março e conseguiu superar a concorrência direta da televisão aberta, especialmente o programa apresentado por Celso Portiolli no SBT.

Segundo dados prévios de audiência na Grande São Paulo, principal mercado de medição da TV brasileira, o programa marcou cerca de 10,6 pontos de média, contra aproximadamente 5,5 pontos do Domingo Legal, exibido no mesmo horário. O desempenho representou uma vitória confortável da Globo na disputa dominical da faixa da tarde.

A emissora também montou uma estratégia para fortalecer a estreia da apresentadora. Antes do programa começar, a Globo exibiu uma edição especial do Big Brother Brasil, que entregou a faixa com audiência elevada. Com isso, a nova atração chegou a receber cerca de 14 pontos e conseguiu manter a liderança ao longo da exibição.

Durante cerca de uma hora e quinze minutos no ar, o programa oscilou entre 9 e 11 pontos, mantendo vantagem sobre os concorrentes. A estreia contou com quadros familiares, entrevistas e participações de convidados famosos, estratégia pensada para consolidar o formato nas tardes de domingo e tentar recuperar audiência para a emissora nessa faixa.

Estreia teve emoção e presença da família no palco

A estreia de Em Família com Eliana foi marcada por momentos de forte emoção para a apresentadora Eliana. Logo no início do programa, ela recebeu no palco familiares próximos, incluindo o marido, o diretor Adriano Ricco, os filhos Arthur e Manuela, além da mãe e da irmã. A surpresa fez a apresentadora se emocionar e chorar durante a atração dominical.

Além do momento familiar, o programa também contou com convidados conhecidos do público. Entre eles estavam o cantor Belo e o jornalista Pedro Bial, que participaram das avaliações de apresentações feitas por famílias de diferentes regiões do país. A estreia ainda teve uma visita especial à casa do cantor Daniel, em um quadro que mostrou momentos íntimos do artista.