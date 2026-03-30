Muitos motoristas ficam em dúvida ao trafegar por vias que não possuem placas indicando o limite de velocidade. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras claras para essas situações, definindo velocidades máximas padrão que devem ser respeitadas de acordo com o tipo de via.

Nas áreas urbanas, por exemplo, o limite é de 80 km/h para vias de trânsito rápido, 60 km/h para vias arteriais, 40 km/h para vias coletoras e 30 km/h para vias locais. Já nas rodovias, a velocidade varia conforme o tipo de pista e o veículo, podendo chegar a 110 km/h para automóveis em pistas duplicadas, mesmo na ausência de sinalização.

Essas regras existem justamente para evitar dúvidas e garantir a segurança no trânsito, especialmente em locais onde a sinalização pode estar ausente, danificada ou ainda não instalada. Por isso, é fundamental que o condutor conheça essas normas para evitar infrações e reduzir riscos de acidentes.

Mesmo assim, especialistas recomendam atenção redobrada ao trafegar em vias sem placas, já que fatores como fluxo de veículos, condições da pista e presença de pedestres devem ser levados em conta. Em caso de incerteza, a orientação é sempre optar por uma velocidade mais segura e compatível com o ambiente.

Conheça os limites legais e dirija com segurança

O Código de Trânsito Brasileiro serve como referência para motoristas em situações onde a sinalização não está presente, estabelecendo limites claros para diferentes tipos de vias. Seguir essas normas ajuda a evitar multas e garante maior segurança para todos os usuários da via.

Além disso, dirigir com atenção ao ambiente — observando fluxo de veículos, presença de pedestres e condições da pista — é essencial. Mesmo respeitando os limites legais, a prudência é o principal aliado para reduzir riscos e manter um trânsito mais seguro.