Após décadas mantendo regras rígidas de uniforme e aparência, companhias aéreas tradicionais começam a seguir uma tendência já comum entre empresas de baixo custo: permitir maior liberdade no vestuário. A Japan Airlines (JAL), uma das líderes globais do setor, anunciou que seus comissários e funcionários de solo poderão trabalhar usando tênis pretos de modelo simples. A autorização entrou em vigor no dia 13 de novembro e contempla aproximadamente 14 mil profissionais que integram seis empresas do grupo.

Até então, o regulamento exigia o uso de sapatos sociais de couro, muitas vezes causadores de desconforto e dores devido ao longo período que trabalhadores passam caminhando ou em pé. A nova diretriz não substitui completamente o calçado formal, mas o tênis passa a ser aceito como alternativa regular dentro do uniforme oficial.

Mudança acompanha novo cenário laboral no Japão

A decisão ocorre em um momento de transformação no ambiente corporativo japonês. Enfrentando um declínio histórico na população economicamente ativa desde os anos 1990, empresas de diversos setores têm flexibilizado códigos de aparência numa tentativa de atrair mão de obra mais jovem e atender às expectativas de um mercado em mudança.

Hoje, segmentos como varejo e serviços já permitem estilos antes considerados inadequados no país, incluindo cabelos coloridos, unhas decoradas e até tatuagens visíveis, tema tradicionalmente sensível no Japão. Redes do setor relatam que a política tem ampliado o interesse de novos candidatos e contribuído para a construção de ambientes mais diversos.

Prioridade para o bem-estar e a segurança

A Japan Airlines afirma que a liberação do tênis está relacionada diretamente às necessidades práticas do trabalho, que exige movimentação constante e longas jornadas em aeroportos e aeronaves. A companhia também implementou outras adaptações recentes, como camisas de gola aberta e peças com ventilação especial para lidar com o calor do verão japonês.

Segundo a empresa, as mudanças fazem parte de um compromisso com qualidade de vida, conforto e modernização das relações de trabalho, reforçando um ambiente mais inclusivo e alinhado às demandas atuais da aviação.