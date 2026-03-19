Uma mudança importante está em andamento no Brasil e envolve algo essencial no dia a dia: o documento de identidade. O modelo tradicional de RG está com os dias contados. Mas calma, ainda há tempo para se adaptar sem pressa.

O que está mudando na prática?

O país está adotando uma versão mais moderna de identificação, a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica os dados do cidadão em um único registro nacional. Isso elimina a possibilidade de uma mesma pessoa ter diferentes números de identidade em estados diferentes.

Além disso, o novo formato foi pensado para dialogar melhor com tecnologias atuais, como sistemas digitais e validações automatizadas, algo cada vez mais presente.

E quem ainda usa o RG antigo?

Se você ainda tem o documento antigo, não precisa se preocupar. Ele continua válido, mas depende do estado de conservação.

Documentos muito antigos, danificados ou com foto pouco reconhecível podem gerar dificuldades, especialmente em situações que exigem conferência rigorosa do documento.

Até quando posso usar o modelo antigo?

Você tem até fevereiro de 2032 para usar o modelo tradicional. Isso significa que você não precisa correr para emitir o novo documento hoje, porém, é importante não deixar para a última hora.

Vale a pena antecipar a troca?

Se você viaja com frequência, utiliza serviços digitais ou simplesmente quer evitar qualquer dor de cabeça futura, atualizar seu documento pode ser uma boa escolha.