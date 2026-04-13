Após registrar novos recordes de vendas nos últimos meses, a montadora italiana Fiat conseguiu iniciar o ano de 2026 se mantendo na liderança do mercado automobilístico brasileiro, o que contribuiu para reforçar a popularidade de seus veículos no país.

Apesar disso, donos da aclamada picape Fiat Toro foram surpreendidos por um comunicado da Stellantis, a dona da marca italiana, recomendando que os veículos fossem levados até a concessionária da Fiat mais próxima nesta segunda-feira (13).

Isso porque, de acordo com o que foi divulgado, unidades com motor diesel do modelo 2026 apresentaram problemas na instalação do chicote elétrico e, por conta disso, tornaram-se mais suscetíveis a problemas mecânicos.

Segundo a Fiat, o defeito pode fazer com que o suporte da caixa de transmissão e o chicote elétrico entrem em contato, o que acarretaria em danos ao motor e, em casos mais extremos, em um princípio de incêndio.

Para solucionar o problema, proprietários de Toro poderão agendar a instalação de uma proteção no chicote elétrico dianteiro e, caso necessário, a reparação do componente diretamente em concessionárias da Fiat. O serviço é gratuito e leva cerca de duas horas para ser finalizado.

Fiat Toro sofre aumento no valor

Mesmo ainda figurando como um destaque do segmento de picape intermediária, a Fiat Toro recebeu um aumento padronizado de R$ 1.500 que acabou elevando os preços de toda a linha, impactando desde a versão de entrada até a mais atualizada.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Mundo Automóvel Para PCD, a Endurance, que chamava a atenção por seu preço competitivo, subiu de R$ 163.990 para R$ 165.490, se aproximando de modelos mais caros.

Já a versão topo de linha da picape, batizada de Ranch, que conta com motor 2.2 turbodiesel de 200 cavalos de potência, tornou sua aquisição ainda mais complexa, pois após o aumento, seu valor inicial passou para R$ 235.490.