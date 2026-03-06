Responsável por promover uma mudança histórica na forma como os cidadãos brasileiros se identificam, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi apresentada em 2022 e, desde então, está disponível para ser emitida em todos os estados do Brasil.

Criado pelo governo federal, o documento chamou bastante atenção por conta de suas características, uma vez que reúne diversos recursos para aumentar a segurança e reduzir fraudes, como o uso do CPF como número único nacional.

E é importante destacar que a CIN não é um documento adicional. Na realidade, a credencial assumirá oficialmente o lugar do antigo Registro Geral (RG), que veio sendo utilizado pelos brasileiros como a principal forma de identificação há mais de um século.

Por conta disso, é fundamental emitir a nova identidade o quanto antes, já que por conta das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 10.977/2022, que instituiu a CIN, o RG perderá sua validade definitivamente.

De acordo com as normas estabelecidas pelo governo, o documento antigo continuará sendo aceito até o ano de 2032. Após este prazo, brasileiros que ainda não tiverem emitido a CIN podem ter sua identificação recusada para serviços e benefícios.

Como solicitar a CIN: passo a passo para emitir a nova identidade

Apesar de ser um documento novo, o processo de emissão da CIN se assemelha com o do antigo RG por ainda demandar a intervenção dos Institutos de Identificação dos estados, que darão início à solicitação.

Após agendar uma data no órgão estadual correspondente, basta comparecer no dia marcado portando a certidão de nascimento ou casamento e o CPF regularizado. Além disso, também é recomendável levar a antiga identidade ou algum documento com foto para comprovação.

Vale lembrar que a CIN tem como um de seus objetivos centrais unificar a documentação nacional. Sendo assim, caso documentos como o Título de Eleitor, Carteira Nacional de Habilitação, certificado militar e diversos outros estejam à mão, eles podem ser inseridos na credencial.

A emissão da primeira via da nova identidade é gratuita e ela fica pronta em um prazo de 12 a 20 dias úteis, variando conforme o estado. E vale lembrar que, assim que a versão física do documento for liberada, também será possível ter acesso à digital de forma imediata.